Die Indie-Weltraumstation-Simulation Oxygen Not Included von Klei Entertainment steht ab sofort im Early Access auf Steam bereit. Besitzer von Don't Starve oder einem anderen Spiel des Entwicklers erhalten zusätzlich Rabatt.

Von Manuel Fritsch |

Das Weltraum-Kolonie-Aufbauspiel Oxygen Not Included hat einen sehr charmanten Comiclook. Doch hinter der Fassade steckt ein knallhartes Aufbauspiel.

Das neue Spiel Oxygen Not Included des Indiestudios Klei Entertainmen (Don't Starve, Mark of the Ninja) ist ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar. Spieler, die bereits ein Spiel des Entwicklers in ihrer Steam-Bibliothek haben, erhalten außerdem einen Treuebonus von 20 Prozent auf den Kaufpreis. Besitzer der Alpha-Version erhalten die neue Version natürlich ohne Aufpreis.

Mit dem Patch neu hinzugekommen sind Features, die sich mit dem An- und Abbau von Lebensmittel beschäftigen, eine neue Temperatur-Mechanik und eine Eiswelt. Die kompletten Patch Notes finden Sie auf der Begleitseite von Steam.

Der parallel dazu veröffentlichte Launchtrailer gibt einen ersten Eindruck des prozeduralen, farbenfrohen Spiels: