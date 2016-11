Paragon, das MOBA-Spiel von Epic Games, wird ab dem 6. Dezember ein anderes Spiel sein. Denn die Entwickler führen eine neue Map ein und schrauben ordentlich am Gameplay. Das Spiel soll so schneller, tödlicher und letztendlich spannender werden.

Paragon ist bald ein anderes Spiel!

Wer Paragon so super findet, wie es gerade ist, muss jetzt sehr tapfer sein. Denn die Entwickler krempeln mit dem Monolith-Update am 6. Dezember das ganze Gameplay gründlich um. Doch was genau kommt auf uns zu? Zuerst einmal soll die neue, namensgebende Monolith-Karte sehr viel kleiner werden als zuvor. Dadurch sollten lange Versteckspiele und ausführliches Taktieren der Vergangenheit angehören.

Außerdem gibt es jetzt einen Kriegsnebel, der Gegner hinter Gebüsch und anderen Sichthindernissen verbirgt. Die folgenden Punkte sollen die Geschwindigkeit und Spannung von Paragon weiter erhöhen:

Alle Helden sind schneller

Abklingzeiten werden reduziert

Das Angriffstempo wird erhöht

Angriffe verursachen nur noch »Basisschaden« und mit Skills »Fertigkeitenschaden«

Darüber hinaus wollen die Entwickler noch die bestehenden Helden alle überarbeiten und ihnen zum Teil ganz andere Rollen zuteilen. Weitere Infos zum großen Monolith-Update gibt es auf der offiziellen Seite von Paragon.