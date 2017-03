Epic Games feiert das einjährige Jubiläum ihres Spiels Paragon mit einem großen Update, das unter anderem die neue Heldin Yin mit sich bringt. Außerdem gibt es ein siebentägiges Event mit Geschenken für alle Spieler.

Von Manuel Fritsch

Spieler die diese Woche ein Match in Epics 3rd-Person-Moba Paragon spielen, erhalten ein »Jahr eins Geschenk« für ihren Charakter. Dies besteht aus einem von sechs Skins. Das Geschenk ist ein besonderes »Dankeschön« zum einjährigen Bestehen des Spiels. Außerdem warten auf alle Spieler doppelte XP, zusammen mit reduzierten Bundles, Schatzkisten und Schlüsseln.

Epic stellt parallel die neuste Heldin Yin im Vorschau-Trailer vor. Der windbeschwörende, Peitsche schwingende Carry kann Projektile verlangsamen und diese zurück auf die Gegner schleudern.

Das Update 38.3 beinhaltet zusätzlich Veränderungen an den bisherigen 20 Helden und das erste große Balance-Update, das von kleinen Fixes bis hin zu großen Fähigkeiten-Anpassungen reicht. Außerdem wurden manche Karten überarbeitet, so dass sie nun wirkungsvollere passive und aktive Fähigkeiten beinhalten. Diese Veränderungen reflektieren die allgemeine Richtung, in die sich Paragons Überarbeitung des kompletten Kartensystems in 2017 bewegt.

Die vollständige Patchnotes finden Sie im Blogpost bei Epic Games.