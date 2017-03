Der deutsche Indie-Entwickler Phantom 8 arbeitet an einem Stealth-Shooter. Der Singleplayer-Titel verspricht eine tiefgreifende Story und neben der realen Welt noch eine weitere Ebene - die Albtraumwelt.

Von Elena Schulz |

Stealth-Shooter made in Germany: Das ist Past Cure.

Auch abseits von Mimimi Studios und ihrem gefeierten Shadow Tactics bringt Deutschlands Indie-Szene interessante Projekte hervor: Past Cure heißt das neue Projekt des berliner Entwicklers Phantom 8 und soll ein Stealth-Shooter mit einem interessanten Spin werden.

Neben der Realität existiert hier nämlich noch eine zweite Ebene, ein Albtraum, der die echte Welt vor unseren Augen verschlingt. Und wir sind auch noch die Ursache: Nachdem man dubiose Experimente an uns durchgeführt hat, verfügen wir nämlich über Kräfte wie Telekinese oder Gedankenmanipulation. Eine mächtige Waffe mit einem hohen Preis: Je öfter wir sie einsetzen, desto schneller verfallen wir dem Wahnsinn und die Realität löst sich vor uns auf.

Zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn

Dabei erlebt der ehemalige Special-Force-Agent Ian auch so schon genug: Nachdem er in einem Gefängnis irgendwo in Europa festgehalten wurde, jagt er nun die Schuldigen gemeinsam mit seinem Bruder Markus und der Doppelagentin Sophia. Nach guter alter Action-Thriller-Manier legt er sich dabei mit osteuropäischen Kartellen, geheimen Logen und skrupellosen Wissenschaftlern an - nur um am Ende auf einen Gegner zu treffen, der selbst über übernatürliche Fähigkeiten zu verfügen scheint.

Das klingt nach einem ziemlich ambitionierten Plot für ein kleines Indie-Studio, zudem soll das Spiel neben den Kämpfen auch noch Rätselpassagen bieten. Und auch wenn vor allem Figuren und Animationen (noch nicht) auf dem neusten Stand sind, macht Past Cure auch optisch nicht die schlechteste Figur. Im Trailer unter der News kann man sich selbst ein Bild machen. Der Release ist für das zweite Quartal 2017 geplant.