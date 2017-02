Derzeit findet ein Crossover-Event mit den beiden Actionspielen PayDay 2 und Shadow Warrior 2 statt. Dabei werden unter anderem einige Waffen zwischen beiden Titeln getauscht. Zudem gibt es bis zum 3. Februar 2017 Rabatte bei Steam.

Von Andre Linken |

Zum Thema PayDay 2 ab 19,99 € bei Amazon.de Eigentlich haben die Spiele PayDay 2 und Shadow Warrior 2 nicht allzu viel gemeinsam. Dennoch gibt es jetzt ein interessantes Crossover-Event.

Wie Flying Wild Hog, Devolver Digital, Overkill und Starbreeze Studios offiziell angekündigt haben, wechseln dabei einige der Waffen das Spiel. So stehen derzeit zwei Waffen sowie die Dallas-Maske aus PayDay 2 den Spielern in Shadow Warrior 2 zur Verfügung. Umgekehrt dürfen Sie in PayDay 2 das Katana-Schwert sowie einige Dämonenmasken aus Shadow Warrior 2 verwenden.

Rabatte bei Steam

Im Rahmen des Events gibt es zudem bei Steam Rabatte für die beiden Spiele. Bis zum 3. Februar 2017 kostet Shadow Warrior 2 25 Prozent und PayDay 2 sogar 75 Prozent weniger als sonst. Wer sich gleich beide Spiele kaufen möchte, kann auch das Crossover-Bundle für gerade mal 29,46 Euro kaufen - und somit zusätzlich zehn Prozent sparen.

