Unter dem Namen Deadfire soll im Lauf des Tages Pillars of Eternity 2 offiziell enthüllt werden, inklusive Screenshots. Hier die Infos.

Von Dimitry Halley |

Pillars of Eternity ist ein Kracher von einem Rollenspiel. Und soll fortgesetzt werden.

Zum Thema Pillars of Eternity ab 14,99 € bei Amazon.de Pillars of Eternity Hero Edition für 34,99 € bei GamesPlanet.com Pillars of Eternity 2 wird heute enthüllt. Das verrät uns zumindest eine News der englischen Spieleseite Polygon, die heute kurzzeitig (und wahrscheinlich versehentlich) im Netz gelandet ist. Mittlerweile wurde der Artikel wieder offline geschaltet, trotzdem kursieren die ersten Infos zum Nachfolger des Oldschool-Rollenspiels bereits fleißig durch die Foren.

Pillars of Eternity 2: Deadfire soll der Titel heißen, Entwickler Obsidian will auch hier wieder auf Crowdfunding setzen und sich das nötige Budget erneut durch die Fans verdienen. Das Spiel bleibt dabei offenbar der Formel des Vorgängers treu: Den Charme alter CRPG-Klassiker wie Baldur's Gate, Icewind Dale und Planescape Torment kultivieren und einer neuen Generation von Spielern schmackhaft machen - und das komplett im klassischen Iso-Look.

Das Spiel soll ein direkter Nachfolger des ersten Pillars of Eternity werden, an die Handlung anknüpfen und sich komplett um die Statue unter Caed Nua drehen. Wir wollen hier nicht zu viel spekulieren: Sobald die Ankündigung offiziell erfolgt, finden Sie alle Infos umgehend hier auf der GameStar.