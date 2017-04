Wer sich mit Rollenspielen auskennt, hat diese Woche die Chance, in unserem Quiz einen von fünf GOG-Keys für die Enhanced Edition des Oldschool-Meisterwerks Planescape: Torment zu ergattern!

Hoffentlich wissen Sie in unserem Quiz mehr als der Namenlose in Planescape: Torment - Enhanced Edition! Immerhin hilft Ihnen das (fast) allwissende Internet, nicht nur ein alter Schädel.

19 Jahre ist es her, dass in der goldenen Zeit der Rollenspiele ein absoluter Klassiker geboren wurde: Planescape: Torment. Die Abenteuer des Namenslosen, der auf der Suche nach seiner eigenen Identität immer wieder auf die moralischen Folgen seiner vergangenen Taten und Untaten stößt, begeistern bis heute Zocker mit ihrer Charakterzeichnung und ihren skurrilen Umgebungen - Torment gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten!

Seit dem 11. April gibt's den Klassiker in überarbeiteter Form als Enhanced Edition , die Ladepausen entfernt, die Schnellauswahl verbessert oder uns per Tastendruck Beute schneller aufsammeln lässt. Das sind allesamt behutsame Verbesserungen, die das Spiel an moderne Standards anpassen, ohne seinen Kern zu verfälschen.

5x Planescape: Torment - Enhanced Edition errätseln

Wer Lust hat, sich in das Riesenrollenspiel zu stürzen, hat bei uns jetzt die Chance, einen von insgesamt fünf GOG-Keys für die Enhanced Edition zu gewinnen. Die Voraussetzung dafür sind allerdings die richtigen Antworten auf unsere fünf Fragen rund ums Thema Rollenspiel.

Teilnahmeschluss ist der 5. Mai, 12:00 Uhr.