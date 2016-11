In Planet Coaster könnte Rollercoaster Tycoon einen würdigen Nachfolger gefunden haben. Darauf deuten zumindest die internationalen Wertungen hin.

Von Johannes Rohe |

Zum Schreien gut? Das sind die internationalen Review-Wertungen für Planet Coaster.

Lange haben Fans auf einen würdigen Nachfolger der Rollercoaster-Tycoon-Reihe gewartet. Während Rollercoaster Tycoon World sich eher als Flop herausstellt, scheint Planet Coaster in die großen Fußstapfen von Chris Sawyers beliebter Aufbaustrategiereihe zu treten. Die ersten internationalen Reviews sprechen zumindest eine positive Sprache. Vor allem die User auf Steam und Metacritic scheinen von Planet Coaster begeistert zu sein.

Wie die Testnoten der verschiedenen Magazine in Deutschland und weltweit ausfallen, sehen Sie auf einen Blick in unserem Wertungsspiegel. Unser eigener Test auf GameStar.de ist bereits auf der Zielgeraden und wird noch heute, am 22. November, auf unserer Website erscheinen.

Website Wertung* GameStar Test folgt in Kürze PC Games 85 / 100 Gamersglobal 8.5 / 10 Eurogamer.net Empfohlen PC Gamer 75 / 100 PC Invasion 8 / 10 Game Revolution 4.5 / 5 Gamewatcher 9 / 10 Metascore 83 Metacritic User-Score 9.2 / 10 Steam User-Reviews Sehr positiv (92% positiv)

*Stand: 22.11.2016