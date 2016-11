An der Spitze der Steam-Verkaufscharts der vergangenen Woche gibt es einen Wechsel: Planet Coaster setzt sich gegen Dishonored 2 durch. Auf dem zweiten Platz setzt sich überraschend ein alter Bekannter fest.

In der vergangenen Woche konnte sich noch Dishonored 2 an die Spitze der Steam-Verkaufscharts setzen. Die Release-Version kann die Verkaufszahlen der Pre-Order-Fassung aber offenbar nicht ganz beibehalten: Für das Stealth-Actionspiel geht es runter auf die Drei.

Neu an der Spitze: Das am 17. November 2016 veröffentlichte Planet Coaster - das damit nicht nur sämtliche High-Budget-Titel von der Spitze vertreibt, sondern auch den direkten Konkurrenten Rollercoaster Tycoon World in den Schatten stellt. Der ist nämlich gar nicht erst in der Top-Liste vertreten.

Überraschend abwärts geht es für den Community-Liebling Tyranny. Trotzdem hält sich das Rollenspiel weiter wacker in den Top 10. Und auch Civilization 6 wird langsam zum Dauerbrenner.

Rise of the Tomb Raider hingegen steigt auf dem zweiten Platz neu ein. Grund ist wohl die aktuell vergünstigte 20 Year Celebration Edition.

Die Steam-Charts (14. bis 20. November 2016)

Planet Coaster Rise of the Tomb Raider Dishonored 2 Civilization 6 Rainbow Six: Siege Watch Dogs 2 Planet Coaster: Thrillseeker Edition Counter-Strike: Global Offensive Civilization 6 Tyranny

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

