Nach der Schließung des Dublin-Büros 2011 und einer ersten Entlassungswelle in 2014 meldet das Studio PopCap Games in Seattle erneut, sich verkleinern zu müssen. Man werde aber weiterhin Spiele entwickeln, heißt es offiziell.

Von Manuel Fritsch |

PopCap Games in Seattle muss erneut Leute entlassen.

Das Studio PopCap Games hat bekannt gegeben, sich weiter verkleinern zu wollen und eine Reihe von Mitarbeitern zu entlassen. Konkrete Angaben geben die Macher der »Plants vs. Zombie«-Spiele nicht an. Die Firma spricht von einer »schwierigen Entscheidung«, die leider nötig geworden ist. Man will so sicherstellen, dass auch weiterhin Spiele entwickelt werden können. Der Manager Matt Nutt von PopCap veröffentlichte den folgenden Brief in den sozialen Medien:

Neben dem Multiplayer-Pflanzenshooter Garden Warfare stammen vom Entwickler auch die Tower-Defense-Reihe Plants vs. Zombies sowie die Casual-Hits Peggle und Bejeweled.

Das Seattler Studio wurde 2011 von Electronic Arts für mehr als 750 Millionen US-Dollar aufgekauft. 2012 wurde bereits die Außenstelle in Dublin geschlossen.