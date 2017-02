Was könnte man mit der Portal-Gun aus Valves Physik-Puzzle-Spiel Portal in der echten Welt alles anstellen? Dank Microsofts Hololens finden wir es heraus.

Von Michael Herold |

?Mit Microsofts Hololens können die blauen und orangen Portal-Tore auch in der echten Welt gesetzt werden. ?

Zum Thema Portal 2 ab 9,20 € bei Amazon.de Portal 2 für 9,99 € bei GamesPlanet.com Welche fantastischen Spielereien wären möglich, wenn wir die Portal Gun in der echten Welt nutzen könnten? Reisen und Fortbewegung wären ein Klacks, Müllentsorgung ginge auch viel einfacher und selbst Kleinigkeiten wie sich am Rücken kratzen würden zur Perfektion gebracht werden.

Ganz so vielfältig sind die Möglichkeiten zwar noch nicht. Aber mit Hilfe der Hololens von Microsoft hat der Spielentwickler Kenny Wang zumindest mal ansatzweise die spaßige Waffe aus Portal 2 in die echte Welt geholt.

In diesem Video zeigt Kenny Wang eine Portal-Demo, in der er mittels Augmented Reality an alle möglichen Wände die orangen und blauen Portal-Tore setzt. Dabei lässt er einen Begleiter-Kubus in allerlei Experimenten physikalisch korrekt Treppen herunterrollen und durch die echte Welt fliegen.