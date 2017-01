Laut Pete Hines von Bethesda haben der Shooter Prey und das Stealth-Actionspiel Dishonored einiges gemeinsam. Dennoch sollen sich die beiden Spiele deutlich voneinander unterscheiden.

Von Andre Linken |

Der Shooter Prey und das Stealth-Actionspiel Dishonored haben einige grundlegende Gemeinsamkeiten - und sollen doch sehr unterschiedlich sein.

Das geht aus einem Interview des Official Xbox Magazine (via GamesRadar) mit Pete Hines von Bethesda Softworks hervor. Die Parallelen fangen schon damit an, dass hinter beiden Spielen mit Arkane Studios derselbe Entwickler am Werk ist. Deren Erfahrung mit immersiven First-Person-Spielen soll auch bei Prey voll zur Geltung kommen. Immerhin, so Hines, habe man das Team ja nicht dazu engagiert, um ein Renn- oder Rugbyspiel zu machen.

Stattdessen soll Prey von den Erkenntnissen, die Arkane Studios während den Arbeiten an der Dishonored-Marke gewonnen haben, profitieren, ohne jedoch ein Abklatsch zu werden. In beiden Spielen gibt es große Freiheiten bei der Erkundung der Welt, und es gilt wichtige Entscheidungen zu treffen. Dennoch wird es laut Hines genügend Unterschiede geben, so dass Prey für sich gesehen einzigartig ist.

Prey hat nichts mehr mit Prey 2 zu tun

Des Weiteren stellte Hines nochmals klar, dass die aktuelle Version von Prey nichts mehr mit dem im Oktober 2014 eingestellten Prey 2 zu tun.

Woran die Jungs von Arkane gerade arbeiten, hat nichts mit dem zu tun, was zuvor geschehen ist. Sie waren in keiner Weise bei Prey 2 beteiligt. Das Spiel hatte auch nichts mit dem zu tun, was sie derzeit machen.

Der Release von Prey ist für das Jahr 2017 geplant, einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht.

