Ein Gameplay-Video zeigt die ersten 35 Minuten der Story von Prey. Vorsicht: Spoiler!

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Prey für 44,99 € bei GamesPlanet.com Bethesda und Arkane Studios haben ein umfangreiches Gameplay-Video zu ihrem kommenden Science-Fiction-Shooter Prey veröffentlicht. Zu sehen sind darin insgesamt 35 Minuten vom Anfang des Spiels - Vorsicht ist also geboten: Spoiler-Gefahr!

In 1080p-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde gibt das Video einen Einblick in den Alltag des Protagonisten Morgan Yu. Der wacht morgens auf, zwängt sich in seine Uniform und schaut sich ein wenig in seinem Appartement um - bevor es zur Arbeit geht.

Story-Spoiler voraus

Wenig später gibt es dann einen ersten größeren Story-Twist, zu dem an dieser Stelle nichts weiter verraten werden soll. Wer sich die Spannung und Überraschung beim ersten Anspielen nicht nehmen lassen möchte, sollte auf das Anschauen des Gameplay-Videos ohnehin lieber verzichten.

Prey erscheint am 5. Mai 2017 unter anderem für den PC - und wird dann unter anderem die coolsten Waffen seit Half-Life zu bieten haben.

