Das Beta-Update 0.5 für Prey hilft bei zerstörten Speicherständen.

Zum Thema Prey ab 19,99 € bei Amazon.de Prey für 44,99 € bei GamesPlanet.com Ab sofort steht das Beta-Update 0.5 für den Shooter Prey via Steam zum Download bereit.

Wie der Entwickler Arkane Studios bekannt gegeben hat, soll mithilfe dieses Updates die Problematik mit den zerstörten Speicherständen behoben werden. Der Patch soll den Fehler nicht nur künftig vermeiden, sondern auch bereits defekte Speicherstände wieder reparieren.

Hinzu kommen einige Bugfixes, die beispielsweise das Einfrieren des Spielgeschehens beim Kampf gegen die Phantome verhindern sollen. Hier die vollständige Liste der Änderungen.

Fix to prevent Save games from becoming corrupted. Fix also returns corrupted Save games to uncorrupted state. ----->Also addresses some additional crashes on map loads.

Hacking during the Power Plant reboot no longer causes the reboot to fail to complete.

Fix to prevent the Player from becoming stuck in certain circumstances.

Nightmares will now always search for the player once spawned.

Saving and Loading PC settings will now save correctly for users with special characters in their Windows usernames.

Numerous fixes to GLOO to prevent breaking and bypassing collision, prevent corpses from passing through walls and floors.

Updated Recycling to prevent infinite material creation.

Fix for occasional combat freeze when attacking Phantoms

Kaspar's objective indicator should no longer disappear.