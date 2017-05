Ein neuer Patch für Prey steht zum Download bereit. Vorerst aber nur als Beta-Version.

Zum Thema Prey ab 19,99 € bei Amazon.de Prey für 44,99 € bei GamesPlanet.com Auf der digitalen Vertriebs- und Gaming-Plattform Steam steht ab sofort ein neuer Beta-Patch für den Shooter Prey zum (optionalen) Download bereit. Das Update bringt den Titel auf die Version 1.03 und verbessert einmal mehr das System zum Abspeichern von Spielständen.

Wer jetzt neue Save-Games anlegt, sollte beim Laden nicht mehr mit beschädigten Spielständen konfrontiert werden. Auch bereits defekte Spielstände sollen mit dem Update wieder laufen.

Außerdem werden ab v1.03 keine Gegenstände mehr aus dem Inventar oder der Spielwelt gelöscht, wenn der Spieler zwischen zwei Level-Abschnitten wechselt und es gibt nun einen FOV-Slider im Optionsmenü.

Hinzu kommen diverse Fehlerbehebungen. Nachfolgend die englischen Original-Patchnotes:

Further fixes to prevent save games from becoming corrupted. Fix also returns corrupted save games to uncorrupted state.

Items should no longer be incorrectly deleted from inventory or world when changing levels.

Fix for stamina not recovering.

Fix for being unable to repair items.

Player should no longer spawn out of level.

Fabricated weapons are now empty.

Fix for humans incorrectly turning hostile. Hostile humans in lobby will be returned to friendly.

End game credits now always skippable.

Aaron Ingram no longer cowers if spooked by a typhon.

Fix for various problems making changes in the settings.