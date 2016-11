Die Trial Edition von Pro Evolution Soccer 2017 steht ab sofort bei Steam zum Download bereit. Die abgespeckte Free2Play-Variante liefert nur eine Handvoll Teams für Freundschaftsspiele, lässt aber den E-Sport-Modus PES League spielen.

Wer Pro Evolution Soccer 2017 kostenlos spielen möchte, bekommt nun über die bereits verfügbare Demo hinaus eine Free2Play-Variante angeboten. Die heißt PES 2017 Trial Edition und steht für PC und Xbox One sowie Xbox 360 zum Download bereit, Besitzer einer PS4 oder PS3 erhalten erst am 28. November Zugriff auf die Trial Edition.

Free2Play-Inhalte

Inhalt der Free2Play-Variante sind 9 Mannschaften für Testspiele: Die Nationalmannschaften von Deutschland und Frankreich, FC Barcelona, Arsenal und Atletico Madrid vertreten Europa. Ca Boca Junios, Ca River Plate, SC Corinthians Sao Paulo und CR Flamengo Rio de Janeiro vertreten die südamerikanischen Kicker.

Als Stadien stehen Camp Nou (Barcelona) und Neu Sonne Arena (Allianz Parque/Sao Paulo nachempfunden) zur Verfügung, für Last-Gen hingegen nur das Konami-Stadion. Außerdem können die Trainingslektionen des Skill-Trainings absolviert werden.

PES League

Die Inhalte klingen nach einer klassischen Demo, was bringt die Free2Play-Version nun als wichtiges Merkmal? Da wäre die spielbare PES League, dem dedizierten E-Sport-Modus von Pro Evolution Soccer 2017. Hier können um zeitlich begrenzte Events und Rangplätze in der Liga gespielt werden, als ultimatives Ziel winkt die Weltmeister-Krone in Pro Evolution Soccer 2017. Der nächste Saisonstart der PES League wurde von Konami auf den 08. Dezember 2016 datiert. Es bleibt also noch etwas Zeit, zu trainieren.

Wer will, kann PES 2017 von der Free2Play-Version auch in die Vollversion umwandeln. Derzeit ist die Fußball-Simulation im Sale bei Steam erhältlich, mit 35 Prozent Rabatt werden nur noch 32,49 Euro fällig. Pro Evolution Soccer 2017 ist seit 15. September 2016 für PC und Konsolen erhältlich.

