Pro Evolution Soccer 2018

PES League Integration : Künftig können Spieler in neuen Modi wie etwa myClub in der PES League antreten.

Einführung eines Online-Koop-Modus: In diesem neuen Modus sollen Spieler einen Clan gründen können (womöglich nach dem ProClubs-Vorbild von FIFA ).

Der Random Selection Modus kehrt zurück: In diesem Modus können Spieler Ligen, Clubs oder Nationen auswählen, aus deren Fußballern Pro Evolution Soccer anschließend eine zufällig generierte Mannschaft zusammenstellt. Nachdem der Modus in den letzten Jahren fehlte, obwohl er bei den Fans sehr gefragt war, soll er in Pro Evo 2018 mit überarbeiten Funktionen zurückkehren.