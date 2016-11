Das Science Fiction MMO Project Genom ist vor kurzem überraschend bei Steam verschwunden. Grund dafür: Der Hauptprogrammierer des Projekts hat bei Valve Beschwerde über einen Urheberrechtsverstoß eingereicht und so das Spiel erstmal aus dem Shop verschwinden lassen.

Von Jürgen Stöffel |

Project Genom ist derzeit nicht mehr auf Steam erhältlich.

Wer Project Genom, ein Sci-Fi-MMO aus Russland, gerade bei Steam kaufen will, hat gerade nicht viel Freude. Denn das Spiel wurde vorerst von Valves Distributionsplattform entfernt, da der Hauptprogrammierer des Spiels eine Beschwerde wegen Copyright-Verstößen eingereicht hatte. Doch warum kam es so weit? Was waren die Gründe für diese drastischen Maßnahmen?

Geld kassieren und nichts tun?

Der Grund für den Steam-Bann soll laut unserer Partnerseite Mein-MMO ein handfester Streit zwischen dem russischen Entwicklerstudio NeuronHaze und dem in Belgien wohnenden Programmierer sein. Dieser habe laut Aussagen von NeuronHaze ein Gehalt von monatlich 1.600 US-Dollar kassiert, was weit über dem Durchschnitt der Russen lag. Diese hätten zum Teil sogar umsonst gearbeitet. Dann soll der Programmierer behauptet haben, dass sein Haus beschädigt sei und er erst wieder arbeiten könne, wenn man ihm weitere 3.800 Dollar zahle. Dieses Geld sei dann im Team gesammelt und dem Mann überwiesen worden.

Fans von Project Genom müssen erst einmal den Streit um das Urheberrecht abwarten.

Trotz dieser großzügigen Spende, habe der Programmierer aber weiterhin nichts getan und so musste man bei NeuronHaze für weiteres Geld noch einen Programmierer beschäftigen, der die liegengebliebene Arbeit weitermachen musste. Am Ende soll der alte Programmierer dann noch 10 Prozent der Einnahmen aus Project Genom verlangt haben. Ansonsten würde er dafür sorgend, dass das Spiel bei Steam verschwinde. Angeblich soll daraufhin eine Zahlung von 23.600 US-Dollar bis zum Jahresende vereinbart worden sein, was der Programmierer aber nie offiziell anerkannt haben soll.

Daher machte er jüngst seine Drohung war und reichte bei Valve seine Beschwerde wegen Urheberrechtsverstoß ein. Die Folgen: Project Genom verschwand umgehend bei Steam und die Entwickler von NeuronHaze müssen erst einmal beweisen, dass der Programmierer Unrecht hat. Es bleibt also weiter spannend beim Streit um das Spiel und wer am Ende recht behält.