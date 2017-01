Wer Rainbow Six: Siege schon immer einmal ausprobieren wollte, hat am ersten Februar-Wochenende 2017 die kostenlose Gelegenheit dazu: Ubisoft hält dann ein Gratis-Event ab.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Rainbow Six: Siege ab 2,95 € bei Amazon.de Tom Clancy's Rainbow Six Siege für 29,99 € bei GamesPlanet.com Ubisoft hält am ersten Februar-Wochenende ein Gratis-Event für Rainbow Six: Siege ab. Das hat der Entwickler und Publisher nun bekannt gegeben. Der konkrete Termin steht ebenfalls schon fest: Die kostenlose Spielzeit startet am 2. und endet am 5. Februar 2017.

Interessierte Spieler erhalten dann Zugang zur Vollversion des Taktik-Team-Shooters. Es sind also alle Maps, Modi und Operators des vollständigen Spiels nutzbar. Wer Rainbow Six: Siege anschließend mit einem vorübergehenden Rabatt in Höhe von 50 Prozent kauft, darf seine zuvor erworbenen Spielfortschritte behalten und übernehmen.

Die Teilnahme am Gratis-Event erfolgt entweder über Uplay oder über Steam. Auf beiden Plattformen wird ein kostenloser Download angeboten.

