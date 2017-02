Die Zukunft von Rainbow Six: Siege liegt im MOBA-Genre: Mehr und mehr Operatoren sollen kommen, mit neuen Spielmodi hält sich Ubisoft zurück.

Rainbow Six: Siege bietet derzeit 28 Charaktere, Ubisoft will aber weit über 50 haben.

Der Team-Shooter Rainbow Six: Siege wird in naher Zukunft keine neuen Spielmodi bieten. Für taktische Tiefe und Abwechslung wird es nur neue Karten und Operatoren geben. Und bei Letzteren kalkuliert man nicht zu knapp: Zwischen 50 und 100 unterschiedliche Charaktere hat Ubisoft vor Augen, man peilt die Heldenauswahl eines MOBAs wie League of Legends oder Dota 2 an.

Das gab Brand Director Alexandre Remy von Ubisoft gegenüber den Kollegen von PC Gamer an. Das Hauptspiel bot 20 Operatoren mit eigenen Waffen und Fähigkeiten, 8 kamen im ersten Jahr nach Release dazu. Zu den bisher 28 Operatoren sollen dieses Jahr weitere 8 Kämpfer stoßen, zwei spanische Operatoren und die passende »Operation Velvet Shell« stehen bereits in den Startlöchern.

50? Das Minimum!

Laut Remy sind 50 Operatoren das Minimum, das man überhaupt erstmal erreichen möchte. Dem Entwickler nach habe selbst das Management bei Ubisoft die Pläne hinterfragt: Würde man nicht einfach nur immer wieder Operatoren recyceln?

Das Ziel sei aber ein anderes: Für Remy und sein Team geht es um das Anbieten von Entscheidungen und Alternativen. Beispielsweise gab es bis zur Einführung von Hibana keine Alternative zu Thermite, beide können über ihre Spezialfähigkeiten verstärke Wände einreißen. Für diese Spielmechanik gab es also bisher nur eine Antwort.

Erst bei 50 Operatoren würden die Spieler nicht mehr vor einer offensichtlichen, sondern vor einer schweren Entscheidung stehen. Laut Remy sei Rainbow Six: Siege erst dann beim vollen Potential, was Strategien und das »Metagame« angehen. Man solle sich nur MOBAs anschauen: Diese würden 80 bis 100 Charaktere bieten und trotzdem noch funktionieren.

Wann, nicht ob

Remy ist auch sehr eindeutig bei seiner Wortwahl: Die riesige Menge an Operatoren steht nicht zur Debatte, statt um das »Falls« geht es um das »Wann«. Ubisoft konnte mit dem Shooter einen echten Glücksgriff landen, die Spielerzahlen sind von Update zu Update im Aufwärtstrend. Über 50 Operatoren würde man mit 8 Operatoren pro Jahr aber erst im vierten Jahr schaffen - bis dahin dauert es also noch eine ganze Weile.

Und hier stellt sich durchaus die Frage nach Ubisofts Pläne für die Zukunft: Derzeit verkauft das Unternehmen die Complete Edition von Rainbow Six: Siege, demnach ist die Season 2 auch das Finale des Shooters. Entscheidet man sich bei Erfolg für einen Verbleib auf der Plattform Rainbow Six: Siege und liefert doch noch ein drittes Jahr Inhalte? Oder wird bereits an Rainbow Six: Siege 2 gearbeitet, das vom Start weg bereits eine Vielzahl an Operatoren bieten wird? Eine Antwort bleibt Alexandre Remy leider schuldig.

