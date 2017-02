Rainbow Six: Siege ist ab sofort wieder in der günstigeren Starter-Edition für 15 Euro erhältlich. Anders als bei vorherigen Aktionen, ist das Angebot diesmal dauerhaft.

Rainbow Six: Siege gibt es jetzt neben der Standard-, Year-2- und Complete-Edition auch als günstige Einsteiger-Variante.

Die Starter-Edition von Rainbow Six: Siege ist zurück. Die günstigere Einsteiger-Version für rund 15 Euro war bereits häufiger vorübergehend angeboten worden, jetzt bleibt sie dauerhaft verfügbar.

Aktuell gibt es die Starter-Edition bei Uplay, ob es sie auch erneut und dauerhaft bei Steam geben wird, ist noch unklar. Im günstigeren Preis sind alle Spielmodi und Maps sowie zukünftige Updates und Gratis-DLCs enthalten, allerdings die Operator-Startauswahl eingeschränkt.

Zu Beginn erhalten Käufer der Starter-Edition aus den einsteigerfreundlichen Charakteren Rook, Fuze, Ash, Sledge, Mute und Smoke zwei zufällige Operator sowie 600 R6-Credits. Diese reichen aus, um zwei weitere Operator aus dem Basis-Spiel oder einen DLC-Operator zu kaufen.

Alle weiteren Spezialisten müssen dann entweder für weitere R6-Credits, die es gegen Echtgeld gibt, oder mit der Ingame-Währung Renown freigeschaltet werden. Renown verdient man sich durch absolvierte Matches und tägliche Herausforderungen. Die Kosten für neue Operator sind jedoch in der Starter-Edition wesentlich höher, als im Vollpreisspiel - und damit auch der Grind-Faktor.

Rainbow Six Siege startete erst kürzlich mit dem DLC Operation Velvet Shell in das zweite Jahr, aufgeteilt in vier Seasons. Und auch danach ist weiterer Support geplant: Insgesamt soll das Kontingent noch auf 50 bis 100 Operator steigen.