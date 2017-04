Spieler haben neue Details über die Inhalte des kommenden Hong-Kong-Updates für Rainbow Six Siege herausgefunden. Die Namen der neuen Operator und der kommenden Karte sind bekannt.

Nach den Spaniern verstärken Spezialeinheiten aus Hongkong die Truppe in Rainbow Six Siege. Kennen wir nun die Namen der zwei neuen Operatoren?

In den Dateien der Technical-Test-Server haben eifrige Dataminer Models und Animationen für die Operator »Caltrop« (deutsch: Krähenfuß) und »Dazzler« (deutsch: Blender) gefunden, bei denen es sich um die neuen Spezialeinheiten aus Hongkong handeln dürfte.

Anhand der Namen lässt sich hervorragend über mögliche Skills spekulieren. Während Dazzler darauf spezialisiert sein könnte, die Sicht seiner Feinde zu beeinträchtigen oder ihre Aufklärungsmöglichkeiten auszuschalten, vermutet die Community, dass Caltrop seine Gegner vergiftet - die Entwickler hatten so einen Skill bereits angedeutet.

Ballern im Vergnügungspark?

Neben den Namen der neuen Operator scheint außerdem die Bezeichnung der neuen Map durchgesickert zu sein. In einem Menü des Spiel-Clients, in dem Spieler Map-Präferenzen festlegen können, ist eine Karte namens Theme Park« aufgetaucht. Ob es sich dabei allerdings tatsächlich um den echten Namen handelt, oder lediglich um einen Platzhalter, lässt sich nicht sagen. Spannend ist die Vorstellung, in einem Vergnügungspark zu kämpfen, aber allemal. Unsere Roadmap für Rainbow Six Siege verrät, was Sie sonst noch in 2017 erwartet.

