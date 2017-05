Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Rainbow Six Siege - Operation Health beginnt: Rank-Reset, neues Matchmaking, Glaz-Nerf

Operation Health für Rainbow Six Siege läuft an. Am 24. Mai werden im ersten Schritt die Ränge zurückgesetzt, ein schnelleres Matchmaking integriert und Glaz geschwächt.

Von Philipp Elsner |