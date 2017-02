Der Entwickler Jujubee veröffentlicht heute eine Demo des Globalstrategiespiels Realpolitiks. Darin stehen mit Deutschland und Russland zwei Nationen zur Auswahl.

Von Andre Linken |

Am 9. Februar 2017 wird über Steam eine Demo zu Realpolitik veröffentlicht.

Wer sich schon immer mal als globaler Stratege versuchen wollte, bekommt noch heute die Gelegenheit dazu: Jujubee veröffentlicht am 9. Februar 2017 eine Demo von Realpolitiks. Eine konkrete Uhrzeit steht allerdings noch nicht fest.

In der Probierversion des Globalstrategiespiels stehen mit Deutschland und Russland gleich zwei Fraktionen zur Auswahl. Außerdem gibt es mehrere kleinere Szenarien, die einen ersten Vorgeschmack auf die Entscheidungen und Möglichkeiten von Realpolitiks geben sollen.

Die Release-Version des Spiels lässt übrigens ebenfalls nicht mehr allzu lange auf sich warten: Die Veröffentlichung ist für den 16. Februar 2017 geplant.

Das steckt im Spiel

Realpolitiks ist ein Globalstrategie-Spiel in Echtzeit, in der man die Führung eines beliebigen Landes in der modernen Welt übernehmen kann. Es gilt den eigenen Einfluss auszubauen sowie militärische, diplomatische und ökonomische Krisen zu meistern. Dabei lässt es sich in den drei verfügbaren Systemen Demokratie, Autoritarismus und Totalitarismus auf verschiedene politische Instrumente zurückgreifen, während aber auch moralische Entscheidungen getroffen werden müssen.