Red Faction 2 steht nicht mehr auf dem Index: THQ Nordic hat eine vorzeitige Listen-Streichung des Science-Fiction-Shooters erwirkt.

Zum Thema Red Faction 2 ab 1,95 € bei Amazon.de Red Faction II für 8,99 € bei GamesPlanet.com Auf Red Faction folgt Red Faction 2 - diese Aussage ergibt nicht mehr nur im Bezug auf die Veröffentlichungs-Reihenfolge Sinn, sondern auch hinsichtlich der Indizierungs-Aufhebung. Nachdem der erste Teil bereits im Oktober 2016 nach 13 Jahren vom Index gestrichen wurde, ist nun auch die Verbreitung aller Varianten des Nachfolgers in Deutschland wieder erlaubt.

Wie der Publisher THQ Nordic per Pressemitteilung verraten hat, nahm die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) den Science-Fiction-Shooter nach längeren Verhandlungen von der Indizierungsliste.

Darum geht's bei Red Faction 2

Die ehemalige Mars-Revoluzzer-Gruppe »Red Faction« zieht in ferner Zukunft erneut in den Kampf. Um die Herrschaft des Despoten Sopot zu beenden, heuern die roten Weltverbesserer eine Spezialeinheit nanotechnisch aufgemotzter Elite-Soldaten an. Einer davon sind Sie: In der Rolle des Sprengstoff-Experten Alias halten Sie schier endlose Gegnerfluten mit 15 mächtigen Wummen in Schach. Trotz gelungenen Fahrzeug-Missionen und Adrenalin fördernden Kämpfen bietet Red Faction 2 zu wenig für ein modernes Action-Spiel.