Nachdem Capcom bereits Zahlen zu Resident Evil 7 veröffentlicht hat, verrät der Konzern auch Details zu den Remaster-Versionen der älteren Teile Resident Evil 4, 5 und 6.

Von David Molke |

Resident Evil 4 markierte einen Umbruch innerhalb des Franchises

Jetzt gibt Capcom auch Informationen zu den Verkäufen der HD-Neuauflagen von Resident Evil 4, Resident Evil 5 und Resident Evil 6 preis. Zusammengenommen sind laut Capcom 2,8 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert worden. Gemessen an den gemischten Reaktionen, die gerade Resident Evil 6 hervorrief, ein durchaus gelungener Re-Release der Spiele.

Die Zahlen gelten für den Zeitraum zwischen dem jeweiligen Release der einzelnen Spiele sowie dem 31. März 2017 und beziehen sich auf alle drei Plattformen, also PC, PS4 und die Xbox One. Eine genauere Aufschlüsselung – zum Beispiel nach den einzelnen Titeln – liefert Capcom dabei aber leider nicht. Allerdings erfahren wir, dass die digitalen Verkäufe alles in allem 31,5 % des kompletten Capcom-Umsatzes im vergangenen Fiskaljahr ausgemacht haben sollen.

