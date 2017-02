Resident Evil 7 bietet zwei verschiedene Endsequenzen und eine große Entscheidung mitten im Spiel. Wir zeigen das gute und das schlechte Ende im Video und erklären was man dafür im Spiel tun muss.

Von Elena Schulz |

Resident Evil 7: Biohazard hält mitten im Spiel eine Überraschung für uns bereit - eine große Entscheidung. Die nimmt so viel Einfluss auf die weitere Handlung, dass es sogar mehrere Enden gibt, ein gutes und ein schlechtes. Wir zeigen alle Enden im Video und erklären genau wie man sie im Spiel freischalten kann.

Wer wissen will, wie Resident Evil 7 insgesamt abschneidet, sollte unseren Test lesen, hilfreiche Tipps zu den Rätseln gibt es dafür in unserer Komplettlösung.

Spoiler-Warnung!



Dieser Artikel behandelt die Enden von Resident Evil 7 und enthält dementsprechend massive Spoiler. Wenn Sie Resident Evil 7 noch selbst spielen wollen, sollten Sie hier also nicht weiterlesen.

Die Entscheidung

Die Augangslage ist immer gleich: Wir stehen auf einem Steg und gewissermaßen am Scheideweg, haben wir doch nur ein heilendes Serum. Ursprünglich hatten wir zwei Dosen davon angefertigt, eine haben wir aber im Bosskampf gegen Jack verbraucht. Nun stellt sich die Frage, wen wir heilen sollen - Mia oder Zoe?

Mia ist schließlich unsere lang vermisste Frau, ist im Spiel bislang durch ihre Infizierung aber nicht gerade nett mit uns umgesprungen. Zoe Baker wiederum ist eigentlich eine Fremde, hat uns aber immer durch ihre Anrufe geholfen. Je nachdem, für wen wir uns entscheiden, ändern sich die Endsequenz und der weitere Spielverlauf - das eine Mal zu unseren Gunsten, das andere Mal zu unserem Schaden.

Das gute Ende: Mia

Tatsächlich wendet sich alles zum Guten, wenn wir uns für Mia entscheiden. Sie steigt mit uns ins Boot und wir versuchen zu fliehen, allerdings zerstört die böse Eveline das Boot und damit unsere Flucht - wir werden beide gefangen genommen.

Was jetzt übel klingt, ist aber gar nicht so schlimm: Wir steuern ab jetzt Mia und finden die Wahrheit über unser grausiges Schicksal heraus - Mia arbeitet für die Organisation, die Eveline geschaffen hat und wurde infiziert und gefangen gehalten, um auf perfide Art als Mutterfigur für Eveline zu dienen.

Nach dieser schrecklichen Offenbarung findet Mia Ethan in einem Molded-Kokon. Nachdem sie ihn gerettet hat, versucht Eveline, sie zu kontrollieren - was aber nicht klappt, da Mia in diesem Szenario das rettende Serum erhalten hat.

Mia schließt sich zur Sicherheit ein und Ethan entkommt. Nach dem Bosskampf gegen Eveline sehen wir sie im Rettungshubschraube wieder - gesund und lebendig. Wir erfahren also nicht, was als Zoe wurde, haben aber zumindest die Gewissheit, dass Mia vorerst gerettet ist.

Allerdings sind immer noch Fragen offen: Unser Retter stellt sich als Redfield vor, haben wir also wirklich den echten Chris Redfield vor uns oder einen Klon? Und wieso arbeitet er plötzlich für Umbrella, wie das Logo auf dem Helikopter deutlich macht? Was hat Umbrella jetzt mit uns vor? Interessant ist auch, dass unser Arm wieder vollständig geheilt ist, wir selbst sind also höchstwahrscheinlich auch infiziert.

Das schlechte Ende: Zoe

Zoe zu wählen erscheint zunächst richtig: Sie ist auch ein unschuldiges Opfer und im Gegensatz zu Mia hat uns die Fremde immer selbstlos geholfen. Wie könnten wir sie jetzt im Stich lassen? Leider bringt es uns aber nur in Schwierigkeiten, die vermisste Baker-Tochter zu retten.

Kaum sind wir mit ihr im Boot aufgebrochen, tötet Eveline sie aus purer Bosheit. Der weitere Spielverlauf bleibt dann gleich, allerdings kann Mia ohne das Serum nicht standhalten und wird von Eveline in ein Monster verwandelt. Wir können nur entkommen, wenn wir unsere Frau ein für alle Mal töten.

Nach dem Endkampf steigen wir so allein in den Helikopter: Alles, was wir haben ist das letzte Video von Mia und die traurige Gewissheit, dass wir versagt haben.