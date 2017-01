Resident Evil 7 rucket auf PC, läuft asynchron und leidet unter Speicherlecks? Auf einigen Systemen kann es zu diesen Problemen kommen. Hier sind ein paar Lösungsansätze.

Von Christian Fritz Schneider |

Wer Pech hat, leidet bei Resident Evil 7 auf dem PC mit einigen Problemen mit der Release-Version. Es gibt dafür Lösungen und die Fehler treten nicht bei jedem Spieler auf. Ärgerlich sind sie trotzde,

Während die PC-Version von Resident Evil 7 allgemein sehr gut bei den Spielern ankommt und auch im Technik-Check keine gravierenden Probleme machte, werden jetzt nach dem Release trotzdem noch Fehler gefunden. Über die folgenden beiden Probleme sind wir in der Redaktion noch gestolpert und ein Blick ins Steam-Forum zu Resi 7 verrät: Da sind wir nicht allein.

Starker LAG und asynchroner Sound

Wenn Sie beim Spielen eine starke Verzögerung zwischen ihrer Eingabe und der Reaktion des Spiels bemerken. Oder wenn das ganze Spiel wie in Zeitlupe läuft und der Ton dabei zunehmen asynchron wird, dann gibt es eine ganz einfache Lösung für das Problem, das bislang wohl nur auf Nvidia-Grafikkarten auftritt: Installieren sie den aktuellen Game-Ready-Treiber 378.49.

Der ist nämlich für Resi 7 optimiert und sorgt für einen Unterschied wie Tag und Nacht. Bei uns war das Problem nach der Installation vollständig gelöst.

Speicherleck bei Resident Evil 7

Für das zweite Problem der PC-Version von Resident Evil 7 gibt es leider keine so wirkungsvolle Lösung. Das Spiel leidet nämlich unter gelegentlichen Memory Leaks, also Speicherlecks. Dabei werden Daten in den Ram-Speicher geschrieben und danach nicht wieder gelöscht, bist der Speicher voll ist.

Das Problem lässt sich leider nicht zuverlässig reproduzieren. Besonders schnell kann der Fehler allerdings beim Neuladen eines Speicherpunkts auftreten. Das Resultat: Der Spielfluss wird durch häufige Nachlader unterbrochen oder ruckelig.

Um dieses Ärgernis loszuwerden, gibt es leider nur eine Lösung: Rechner-Neustart. Ein einfacher Neustart des Spiels garantiert keine Besserung. Hier muss Capcom aber schnell einen Patch nachliefern, schließlich will man sich ja nicht regelmäßig durch einen Neustart aus dem Horror-Erlebnis reißen lassen.

Flächendeckende Probleme bei Resi 7 für PC?

Wenn man sich die Community-Foren zu Resident Evil 7 ansieht, tauchen zwar immer wieder technische Fragen und Probleme auf. Aber allgemein scheinen diese Fälle eher Ausnahmen zu sein. Das ist bei PC-Spielen wegen der Vielfalt der Hardware- und Software-Konfigurationen völlig normal und die Probleme bei Resident Evil 7 scheinen im üblichen Rahmen zu bleiben, die man als PC-Spieler bei High-End-Titeln nie ganz ausschließen kann.

Wir haben hier kein neues Batman: Arkham Knight oder GTA 4, soviel ist klar. Trotzdem wird Capcom sicherlich den einen oder anderen Patch nachreichen müssen, um die Bugs zu beheben, die die Spieler jetzt melden. Immerhin ist die PC-Version von Resi 7 ansonsten sehr vorbildlich umgesetzt und bietet viele Einstellmöglichkeiten, die PC-Spieler erwarten - von den Grafik-Optionen bis zur Steuerung und dem FOV.

