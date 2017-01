Weißer Hundekopf: Dort angekommen nehmen wir das Uhrpendel aus der Standuhr an uns und gehen damit zurück ins Wohnzimmer der Bakers (aus dem Raum raus, den Gang runter und dann die zweite Tür links). Dort müssen wir nur das Pendel in die defekte Uhr hängen und erhalten dafür den ersten Hundekopf.

Blauer Hundekopf: Für den zweiten Hundekopf geht es zurück in die Eingangshalle und die Treppe rauf. Links können wir das obere Geschoss betreten und durch den Flur in den geräumigen Freizeitraum gehen. Dort finden Sie direkt beim TV ein Buch auf der Anrichte. Drehen und öffnen Sie das, fällt der versteckte blaue Hundekopf und damit der zweite Schlüssel heraus.

Roter Hundekopf: Der letzte Schlüssel ist etwas beschwerlicher zu beschaffen: Sie müssen zunächst in den Keller, den sie nur über das Projektorrätsel in der Haupthalle erreichen. Von dort geht es durch verschiedene Räume (Vorsicht vor dem Molded!), bis Sie an einer Treppe nach unten stehen. Decken Sie sich mit Munition und Erste-Hilfe-Arzneien gegen die Molded ein und folgen Sie dem Weg bis zum Zerlegungsraum, für den Sie zunächst das zugehörige Rätsel lösen müssen. Gehen Sie dazu erst um die Ecke und folgen Sie dem Gang nach hinten, anschließend geht es links durch die Tür und von da aus in einen weiteren Raum - beide wimmeln nur so vor Molded. Im Zerlegungsraum angekommen sehen Sie den roten Hundekopf auch schon, Jack schnappt ihn uns allerdings vor der Nase weg. Wir müssen erst in den nächsten Raum und uns einem Bosskampf gegen ihn stellen, bevor wir den Hundekopf unser Eigen nennen können.