Das Horrorspiel Resident Evil 7 bietet kein Sichtfeld über 90, ein Umgehen der Restriktion wird nur mit einem Absturz erwidert. Das sei eine Design-Entscheidung, sagt Capcom.

Von Stefan Köhler |

Manch ein Schreck in Resident Evil 7 würde mit mehr Übersicht nicht so gut funktionieren.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 39,99 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Wer Resident Evil 7 mit einem größeren Sichtbereich spielen möchte, hat leider keine Optionen: Das Spiel unterstützt kein größeres Sichtfeld als 90 Grad, Auflösungen für 21:9-Monitore gibt es nicht. Das hat auch seine Gründe, erklärt Capcom PC Gamer.

So habe Capcom nach dem Feedback zur Demo überlegt, eine Einstellung des Sichtfelds (Field of View, FOV) über 90 Grad zuzulassen. Das habe aber für zwei Probleme gesorgt: Ein größeres Sichtfeld lässt mehr Objekte zeitgleich sehen, was sich negativ auf die Performance auswirkt. Außerdem würden bestimmte Objekte und Texturen am Rande des Sichtbereichs nicht voll ausgerendert werden, ebenfalls aus Gründen der Performance. Dann würde auch die Grafikqualität leiden.

Weniger ist mehr

Ein weiteres Sichtfeld würde die sich ebenfalls negativ auf die Spannung und Atmosphäre des Spiels auswirken, ein absolutes KO-Kriterium für Horrorspiele. Deshalb wurde ein Sichtfeld über 90 endgültig begraben. Wer in Resident Evil 7 mit FOVHackEnable experimentiert und mehr als 90 Grad einstellt, wird nur mit einem Absturz belohnt.

Ein breiteres FOV wird es auch nicht per Hardware geben: Capcom plane derzeit keine Unterstützung von Monitoren mit 21:9-Auflösungen. Auf ein Update mit neuen Optionen ist also nicht zu hoffen.

