Was bewirken die Münzen in Resident Evil 7? Die Antwort gibt nun Microsoft vorab preis. Die Münzen sind Boosts, die einzelne Charakterwerte pushen.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 44,99 € bei Amazon.de Das Horrorspiel Resident Evil 7 lädt genrebedingt bereits seit der Veröffentlichung der Demo-Version die Fans dazu ein, Spekulationen und Vermutungen um bestimmte Items und Ereignisse im Spiel anzustellen. Nach dem ominösen »Finger« wurde nun ein weiteres Geheimnis gelöst.

Diesmal stammt die Antwort allerdings nicht von Fans, sondern wurde ganz lapidar durch eine Produktbeschreibung von Microsoft auf der Xbox-Seite zum Spiel veröffentlicht. Die »Münzen«, die auf einigen Screenshots zu sehen sind, sind Gegenstände, die beim Tragen im Inventar die Statistiken des Charakters anheben.

Defense Coin

Keep this in your inventory to get a slight defense boost.



Verteidigungs-Münze

Behalte diese in deinem Inventar um einen leichten Verteidigungsbonus zu erhalten.