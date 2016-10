Revelation Online, das AAA-Online-Rollenspiel von Publisher My.com, hat einen Termin für die Closed Beta. Diese startet nämlich noch im Oktober und bietet vier Dungeons und drei PvP-Modi.

Von Jürgen Stöffel |

Revelation Online hat endlich einen Termin für die erste Closed Beta.

Revelation Online ist ein in China sehr erfolgreiches Online-Rollenspiel, in dem unsere Helden wie in NCSofts Aion fliegen können. Bislang konnten wir uns aber noch kein Bild von dem Spiel machen, aber jetzt wurde ein Termin für die erste Phase der geschlossenen Beta bekannt gegeben. Die Closed Beta startet am 25. Oktober und endet am 8. November. Es wird aber weitere Beta-Phasen geben, deren Termin jedoch noch nicht bekannt ist.

In der kommenden Beta können wir bis Level 49 aufsteigen, mit unseren Charakteren fliegen lernen und vier Dungeons sowie drei PvP-Modi ausprobieren. Wer besonders eifrig Bugs und Probleme meldet, erhält ein nicht näher definiertes Geschenk von den Entwicklern. Zugang zur Beta erfolgt via Anmeldung auf der offiziellen Webseite von Revelation Online oder durch den Kauf von Gründerpaketen.

Quelle: My.com