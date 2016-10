Rift bekommt bald ein kostenpflichtiges Addon namens »Sternenfall Prophezeiung«. Wer die Erweiterung kostenlos testen mag, kann in der mittlerweile gestarteten offenen Beta tun die neuen Regionen, das erweiterte Level-Cap, die verbesserte Ausrüstung und die legendären Skills ausprobieren.

Von Jürgen Stöffel |

Rift lässt uns das neue Addon schon jetzt kostenlos testen.

Zum Online-Rollenspiel Rift erscheint am 16. November die Erweiterung Sternenfall Prophezeiung. Das Addon ist mit einem Verkaufspreis von 39,99 Euro nicht kostenlos, doch die Beta zur Erweiterung ist es. In dieser offenen Beta können alle Rift-Spieler die neuen Inhalte des Addons austesten und sich so ein Bild davon machen.

In der Beta zum Addon erwarten uns fünf neue Regionen sowie zwei Dungeons und ein Raid, die sich allesamt auf einem todbringende Kometen befinden. Dort können wir außerdem bis Level 70 aufsteigen, noch stärkere Items finden und auch unsere Skills zu legendären Fähigkeiten aufwerten. Außerdem können wir die bereits bekannten Invasion-Events umkehren und einen präventiven Angriff auf die Heimatwelt der Invasoren starten.

Quelle: Rift-Webseite