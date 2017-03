Das einst als PS4-exklusiv angekündigte Puzzle-Adventure-Spiel Rime erscheint am 26. Mai 2017 als Download- und Retail-Version für den PC und Konsolen.

Von Manuel Fritsch |

Rime erscheint am 26. Mai für den PC, PS4 und Xbox One. Im Sommer soll dann auch eine Umsetzung für Nintendo Switch erfolgen.

Grey Box und der unabhängige Entwickler Tequila Works (Deadlight) kündigen das Releasedatum für ihr Celshading-Spiel Rime an. Am 26. Mai wird das Open-World-Puzzlegame für den PC, die PS4 und Xbox One sowohl im Einzelhandel als auch digital als Downloadversion erhältlich sein. Laut Pressemitteilung soll der Titel für 34,99 Euro angeboten werden.

Auch Nintendos neue Konsole Switch wird eine Portierung des Spiels erhalten, allerdings erst »im Sommer 2017«.

Mehr zum Spiel: Neues Gameplay zu Rime - Celshading-Adventure erscheint offiziell für PC

Das ehemals exklusiv für die PlayStation 4 angekündigte Indie-Abenteuer hat nach bisher ungeklärten Unstimmigkeiten mit Sony einen neuen Publisher gefunden und damit als Multiplattform-Titel auch für den PC erscheinen. Die spanischen Entwickler hatten die Rechte am Spiel von Sony zurückgekauft.