Der Shooter Rising Storm 2: Vietnam kann jetzt auf Steam vorbestellt werden. Der Vorverkauf bietet nur die Digital Deluxe Edition mit Betazugang, außerdem sind die Hardwarevoraussetzungen bekannt.

Von Stefan Köhler |

Rising Storm 2: Vietnam kann jetzt vorbestellt werden, dafür gibt es einen Betazugang und kosmetische Items.

Zum Thema Rising Storm 2: Vietnam ab 29,99 € bei Amazon.de Wer sich auf den Multiplayer-Shooter Rising Storm 2: Vietnam freut, kann den Titel jetzt schon vorbestellen. Auf Steam gibt es nur die Digital Deluxe Edition, die mit einem Preorder-Rabatt von 25 Prozent 20,99 Euro kostet. Zum Release liegt der Preis des normalen Spiels bei 27,99 Euro.

Was erhalten Käufer der Digital Deluxe Edition an zusätzlichen Inhalten? Im Paket steckt ein Zugang zur Vorbesteller-Beta, der Soundtrack und sechs kosmetische Items in Form von zum Vietnam-Szenario passenden Hüten.

Systemvoraussetzungen

Außerdem wurden die Hardwareanforderungen des Indie-Shooters bekanntgegeben. Und die fallen mehr als moderat aus.

Minimale Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 64-bit

Prozessor: Intel Core i3 oder AMD Phenom mit 2,5 GHz

Grafikkarte: Geforce GTX 460 oder Radeon 5850

Speicher: 4 GB RAM

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel i5 mit 3,2 GHz oder AMD 4 GHz

Grafikkarte: Geforce 760 oder Radeon R9 270X

Speicher: 6 GB RAM

Rising Storm 2: Vietnam erscheint im zweiten Quartal 2017 exklusiv für den PC.