Das Update 1.27 für Rocket League mit vielen Bugfixes ist da.

Zum Thema Rocket League ab 10 € bei Amazon.de Rocket League für 16,99 € bei GamesPlanet.com Die Entwickler von Psyonix melden sich zum ersten Mal im neuen Jahr zu Wort und haben gleich ein neues Update für den Fußball-Rennspiel-Mix Rocket League im Gepäck.

Der Patch 1.27 führt unter anderem die Schneevariante von »Utopia Coliseum« in die Playlist »Snow Day« ein. Ansonsten nehmen sich die Entwickler vor allem zahlreiche Bugs zur Brust wie zum Beispiel die Problematik mit dem Ladebildschirm bei der Option »Free Play«. Hier die Änderungen in der Übersicht:

Casual Playlists and Rocket Lab Arenas

Added Utopia Coliseum (Snowy) into the Snow Day Playlist

Bug Fixes

An experimental goal-post collision fix has been deployed

Removed the "GO!" counter in Custom Training

'Seamless Bot Replacement' in Unranked online matches should now work as originally intended

Fixed an issue where players were stuck in the Replay Menu after deleting certain replays

Fixed an issue where selecting 'Free Play' forced the Loading Screen

Fixed an issue where Emoji entry on Xbox One was not displaying in some cases

UI scale setting in options should now save on PlayStation 4