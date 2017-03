Rocket League startet am 22. März in die vierte Season. Dazu veröffentlicht Psyonix einen neuen Spielmodus namens »Dropshot«, der als kostenloses Update allen Spielern zur Verfügung gestellt wird.

Von Manuel Fritsch |

Zum Thema Rocket League ab 18,95 € bei Amazon.de Rocket League für 16,99 € bei GamesPlanet.com Die Community des Multiplayerspiels Rocket League ist weiterhin sehr aktiv. Das liegt neben dem unterhaltsamen Spiel zum einem an der hohen Akzeptanz im eSport-Bereich, aber auch an der vorbildlichen Update-Politik der Entwickler von Psyonix. Am 22. März startet die vierte Season und parallel dazu wird ein neuer kostenloser Spielmodus namens Dropshot veröffentlicht.

In diesem Modus gibt es keine klassischen Tore mehr, sondern die Möglichkeit zum punkten muss erst von den beiden Mannschaften generiert werden. Der Boden der speziellen Arena »Core 707« besteht aus Hexfeldern, die bei Berührung mit dem elektrifizierten Ball wegbrechen und eine Öffnung freilegen. Fällt der Ball durch diese Öffnung, zählt dies als Tor für die gegnerische Mannschaft. Nach einem erzielten Punkt wird der Boden wieder in den Ursprungszustand versetzt. Je stärker der Ball den Boden trifft und je länger dieser im Spiel ist, desto gravierender ist der Schaden, den dieser auf den Bodenplatten erzeugt.

Mehr zum Thema: Rocket League 2 - Sequel derzeit nicht in Arbeit, Teil 1 weiterhin erfolgreich

Der im Header eingebundene Trailer gibt einen ersten Eindruck der neuen Variante.