Sea of Thieves - Alpha-Test zum Piraten-Spiel startet am Wochenende auf PC

Am 20. Mai 2017 findet eine Technical Alpha für das Online-Piratenspiel Sea of Thieves auf dem PC statt. Von 20:00 bis um 23:00 Uhr deutscher Zeit können sich 1000 Tester probeweise in das MMO-Abenteuer stürzen.

Von Andre Linken |