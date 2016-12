Zum Thema Shadow Tactics ab 35,95 € bei Amazon.de Shadow Tactics: Blades of the Shogun für 33,99 € bei GamesPlanet.com Mimimi Productions und Daedalic Entertainment haben einen weiteren Patch für ihr Echtzeit-Taktikspiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun veröffentlicht. Das Update hievt den Titel auf die Version 1.2.1 und behebt einige Fehler.

So gehört unter anderem der unregelmäßig auftauchende schwarze Bildschirm zum Spielstart der Vergangenheit an. Außerdem gibt es einige Optimierungen bei der Lokalisierung und neue invertierte Steuerungs-Optionen.

Added new control options: »Invert Camera Movement«, »Invert Camera Rotation«, »Invert Camera Zoom«, »Invert Aiming«

Set V-Sync default to 60 for new installs

Set V-Sync in menu to 60 (independent from V-Sync setting in Video options)

Set unknown gamepad default to not enabled (can be re-enabled in the options menu)

Added user data backup

Added key bindings for character multiselecting and camera dragging

Fixed errors at game start that resulted in only showing a black screen

Achievements completed in the demo should now complete correctly on Steam

Eye-Tracking: SpeedUp and Fix of Bungee-Zoom

Chinese localization reworked