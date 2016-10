Das Update 1.1.1.0 für Shadow Warrior 2 beseitigt unter anderem einen Lade-Bug.

Ab sofort steht der Patch 1.1.1.0 für den Shooter Shadow Warrior 2 zum Download bereit.

Das Update beseitigt unter anderem einige Bugs, die dazu führen konnten, dass sich das Spiel bei einem Ladevorgang »aufhängt«. Des Weiteren geht es einem Fehler an den Kragen, der bei Koop-Partien defekte Spielstände verursacht.

Außerdem haben die Entwickler von Flying Wild Hog die Benutzeroberfläche etwas optimiert und diverse Komfortfunktionen eingebaut. Unterhalb der Meldung finden Sie die vollständige Liste der Änderungen.

Mehr: Der große GameStar-Test von Shadow Warrior 2

Fixed cutscene FOV, when playing with non standard FOV

Fixed game stuck on loading on 2 core CPUs

Added safe mode (add -safe to properties->general->set launch options) in order to fix startup crashes on some configurations

Added option to disable AlienFX (add -noalienware to properties->general->set launch options) in order to fix startup crashes on some configurations

Added option to disable videos (add -novideos to properties->general->set launch options) in order to fix startup crashes on some configurations

Fixed PAX MP avatar skin

Fixed weapon select menu blur constantly rendering on screen, even when weapon select menu is hidden

Added HDR Display Brightness slider

Fixed co-op bug, which in rare cases could corrupt saves

Added lobby filtering by difficulty and player level

Added list of previous saves, so in case of corrupted save you can load previous one

Localization fixes

Fixed hitching of intro movie

UI improvements: Allow replace gem inserted in weapon

Fixed AlienFX crash on startup on some configurations