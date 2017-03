Vom 3. bis zum 9. März 2017 können Interessenten das Rollenspiel Shroud of the Avatar kostenlos ausprobieren. Allerdings gibt es bei der Trial-Version einige Einschränkungen wie zum Beispiel beim Handel mit anderen Spielern sowie dem Bau von Häusern.

Von Andre Linken |

Von dem Rollenspiel Shroud of the Avatar gibt es jetzt eine zeitlich begrenzte Trial-Version.

Wer schon immer mal einen genaueren Blick auf das Rollenspiel Shroud of the Avatar von Ultima-Erfinder Richard Garriott werfen wollte, bekommt jetzt eine besonders günstige Gelegenheit dazu geboten.

Im Rahmen einer Sonderaktion können Interessenten das Spiel derzeit kostenlos ausprobieren. Vom 3. bis zum 9. März 2017 steht der Client von Shroud of the Avatar auf der offiziellen Webseite völlig frei zum Download bereit. Nach der Installation können Sie sich umgehend in die Fantasy-Welt stürzen.

Trial mit Grenzen

Allerdings gibt es bei dieser Trial-Version einige Einschränkungen: So ist es beispielsweise nicht möglich, Handel mit anderen Spielern zu betreiben oder Häuser zu kaufen. Außerdem steht keinerlei Offline-Modus zur Verfügung, so dass die Abenteuer ausschließlich online zu bestreiten sind.

Des Weiteren weisen die Entwickler darauf hin, dass die Charakterdaten nach dem Ablauf der Trial-Version wieder gelöscht werden, sollte sich der Spieler nicht dazu entscheiden, das Upgrade zu einem kostenpflichtigen Account zu erwerben.