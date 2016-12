Das neue Rollenspiel von Ultima-Erfinder Richard Garriot namens Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues wird nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Soviel steht fest.

Update: Im Foren-Thread hat sich nun der Senior Community Manager Berek zu Wort gemeldet und das »Geheimnis« um die »heimliche Verschiebung« relativiert. Er beruhigt die Gemüter und erklärt, dass es keine »erneute Verschiebung« gegeben habe, sondern man einfach die Steam-Seite an den bereits bestehenden internen Plan angepasst habe. Diese Anpassung des Zeitplans hätte schon vor einigen Monaten festgestanden und das »alte Datum« wurde einfach nicht aktualisiert auf der Steamseite. Dass man sich noch weit ins nächste Jahr hinein im Early-Access befindet, sei »allen klar«, so Berek. Das Wort »Beta« würde man nur auf Steam benutzen, um neuen Spielern klar zu machen, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet.

Ursprüngliche Nachricht: So richtig rund scheint die Entwicklung des Ultima-Nachfolgers Shroud of the Avatar von Lord British nicht zu laufen. Erst wurde sein Blutrausch auf Ebay gestoppt, dann strich er Features, um die Entwicklung zu beschleunigen, verlor gegen Michael Graf im Münzduell und nun verschiebt sich auch noch der Release des »Selective Multiplayer RPG« nach hinten.

Dies erfolgte jedoch nicht wie sonst üblich über den Versand einer Pressemitteilung, sondern fiel den Forenusern auf www.shroudoftheavatar.com/forum/ eher beiläufig auf. Auf der Steam-Website zum Spiel steht dort seit kurzem geschrieben:

Wie lange wird dieses Spiel ungefähr den Early Access-Status haben?

We hope to reach Beta by mid 2017 and launch shortly after that but we will not be launching until the product is ready.