Für das hochgelobte Adventure Silence hat der Publisher Deadalic bekannt gegeben, dass ab sofort eine spielbare Demo-Version als Download für den PC auf Steam zur Verfügung steht.

Von Manuel Fritsch |

Das Adventure Silence erscheint am 15. November, eine zeitlich begrenzte Demo-Version steht ab sofort auf der Steamseite für den PC zur Verfügung.

Zum Thema Silence ab 34,99 € bei Amazon.de Am 15. November erscheint das Adventure Silence für PC, Mac, Linux, Xbox One und Playstation 4. Wer das malerische Adventure, das bei uns im Test Dimi in Begeisterung versetzte, vor dem Kauf ausprobieren möchte, bekommt dafür ganz klassisch von Daedalic »wie früher« eine spielbare Demo-Version spendiert.

Die Testversion steht ab sofort für den PC digital auf Steam zum Download bereit. Die zeitlich begrenzte Demo entführt Spieler nach Silence und gibt ihnen spannende Einblicke in die Welt zwischen Leben und Tod.

