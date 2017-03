Das Actionspiel Sleeping Dogs kommt in die Kinos. Für die angekündigte Spiele-Verfilmung schlüpft Rogue-One-Star Donnie Yen in die Rolle des schlagkräftigen Wei Shen.

Von Vera Tidona |

Rogue-One-Star Donnie Yen übernimmt die Hauptrolle in der geplanten Spiele-Verfilmung Sleeping Dogs.

Eine weitere Spiele-Verfilmung ist auf dem Weg in die Kinos. Die Rede ist von dem Actionspiel Sleeping Dogs von United Front Games und Square Enix. Eine passende Besetzung ist auch schon gefunden: Donnie Yen.

Der Titelheld der Action-Filmreihe Ip Man durfte zuletzt seine Kampfkünste im Star-Wars-Film Rogue One gegen diverse Stormtroopers zum Besten geben und spielte neben Vin Diesel in xXx: Die Rückkehr von Xander Cage mit.

Donnie Yen wird zum Underover-Cop

Im geplanten Actionfilm Sleeping Dogs stellt er den schlagkräftigen Wei Shen dar, der als Undercover-Cop in eine der mächtigsten und gefährlichsten kriminellen Organisationen Hongkongs eingeschleust wird: Die Triade. Dabei mischt er die Unterwelt ordentlich auf und will nebenbei Rache für den Tod an seiner Schwester nehmen.

Weder Regisseur noch Release-Termin bekannt

Die Spiele-Verfilmung Sleeping Dogs wird von Produzent Neal Moritz (Fast & Furious-Filme) auf den Weg gebracht. Weitere Details sowie einen konkreten Kinostarttermin gibt es bisher noch nicht. Auch ist noch kein Regisseur und Drehbuchautor gefunden.

Das Videospiel Sleeping Dogs wurde im Jahr 2012 für die Xbox 360, PlayStation 3 und den PC veröffentlicht und erhielt im Jahr 2014 eine Definitive Edition für die PS4 und Xbox One.