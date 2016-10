SMITE ist eigentlich ein rasantes MOBA-Spiel, aber die Entwickler bei HiRez Studios planen auch ein rundenbasiertes Strategiespiel namens SMITE Tactics in der SMITE-Welt. Darin kommen die bereits aus SMITE bekannten Götter vor und über spezielle Spielkarten aktivieren wir besondere Aktionen.

Von Jürgen Stöffel |

In SMITE Tactics kommt auch Allvater Odin erneut vor.

Das MOBA SMITE bekommt einen rundenbasierten Bruder namens SMITE Tactics. Und während SMITE als MOBA in Echtzeit abläuft und auf Skillshots und schnelle Reflexe setzt, kommt es im Rundenstrategiespiel SMITE Tactics auf vorausschauende Planung und taktisches Geschick an. Die Kämpfe sollen wieder in einer räumlich begrenzten Arena stattfinden und als besonderes Feature haben wir eine Handvoll Spielkarten, die wir für besondere Effekte einsetzen können. Dadurch sieht SMITE Tactics auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Heroes of Might and Magic und Hearthstone aus.

SMITE Tactics enthält die bekannten Götter-Helden aus dem MOBA-Vorbild, daher dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Ymir, Odin, Thanatos sowie diversen anderen Göttern freuen. Kurioserweise begann SMITE Tactics seine Existenz als Brettspiel-Spaßprojekt im Studio bei HiRez. Dieses machte den Entwicklern so viel Spaß, dass sie kurzerhand beschlossen, ein eigenes Computerspiel daraus zu machen. Ende 2016 soll die geschlossene Beta starten, auf der offiziellen Seite von HiRez können wir uns dazu anmelden.

Quelle: Mein-MMO