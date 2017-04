Der Release von Sniper: Ghost Warrior 3 war ein durchwachsener: Fehlende Inhalte und technische Mängel plagten den Sniper-Shooter. Letztere wollen die Entwickler noch vor der Veröffentlichung erster DLCs in den Griff bekommen.

Sniper: Ghost Warrior 3 bekommt nur mäßige Rezensionen und unter anderem dafür verantwortlich ist die mangelnde technische Umsetzung. Die Entwickler wollen das jedoch schnellstmöglich ändern.

Das soll sich in Zukunft jedoch ändern: In einem offiziellen Statement wendet sich nun der CEO des Entwicklerstudios CI Games, Marek Tyminski, an die Spieler. Er bedankt sich einerseits für die Unterstützung und freut sich über die positive Bewertung des Spiels.

Erste Patch schon für PC erschienen

Laut Tyminski arbeite man andererseits aktuell daran, das Spiel zu verbessern. So sollen erst einmal die Framerate- und Ladezeiten-Fehler behoben werden, bevor man neue Inhalte wie DLCs veröffentlichen will. Dann im Anschluss können Spieler mit zusätzlichem Content wie dem Multiplayer-Modus rechnen.

Gestern erschien ein erster Patch für die PC-Version von Sniper: Ghost Warrior 3. Damit wurde einerseits die Option freigeschaltet, das Blickfeld auf Kosten der Performance zu erweitern und anderseits eine Möglichkeit geschaffen, Motion Blur unabhängig von anderen Effekten zu deaktivieren.