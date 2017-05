Das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe hat nach einigen Verschiebungen endlich einen Releasetermin erhalten. Am 17. Oktober 2017 geht das Spiel zur TV-Serie in die zweite Runde.

Von Manuel Fritsch |

Zum Thema South Park 2 ab 59,90 € bei Amazon.de South Park: The Fractured but Whole für 47,99 € bei GamesPlanet.com Im aktuellen Finanzbericht von Ubisoft wird South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (The Fractured But Whole) neben Assassin's Creed 2017, Far Cry 5 und The Crew 2 als einer der wichtigsten Titel für das Unternehmen dieses Jahr genannt.

Das Rollenspiel zur berühmt-berüchtigten Satire-TV-Show soll nach einigen Verschiebungen nun am 17. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Das hat das Unternehmen zusammen mit einem neuen Trailer zum Spiel bekannt gegeben. Das Video finden Sie im Kopf der News eingebunden, doch Vorsicht: Betrachten auf eigene Gefahr. Wie in der Serie üblich scheinen die Macher Matt Stone und Trey Parker immer noch ihre große Freude an jeglicher Form des Fäkalhumors zu haben.

Erster Teil für Vorbesteller umsonst

Das Spiel wird in vier verschiedenen Versionen erscheinen: Standard, Gold, Deluxe und in einer Collector’s Edition. Alle Spieler, die South Park 2 vorbestellen, erhalten den ersten Teil der Serie, South Park: Der Stab der Wahrheit, umsonst. Die Aktion ist allerdings zeitlich begrenzt und endet laut Herstellerangaben am 31. Januar 2018.

Für Kenner der TV-Show gibt es außerdem noch ein spezielles Wiedersehen: Alle Vorbesteller erhalten den exklusiven Assistenten Towelie. »Towelie: Your Gaming Bud« ist ein sprechendes Handtuch und gibt hilfreiche Ratschläge und Kommentare an wichtigen Orten im Spiel von sich - vermutlich inklusive seiner typischen, verkifften roten Augen.