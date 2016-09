The Coon braucht mehr Zeit: Das Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint nicht wie geplant 2016, sondern wurde auf Anfang 2017 verschoben.

Cartman und seine kostümierten Freunde werden dieses Jahr nicht mehr die Welt retten. Das »Civil War«-Parodie-Spiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint nicht mehr wie geplant als Nikolaus-Geschenk am 6. Dezember 2016.

Ubisoft hat im offiziellen Unternehmensblog die Verschiebung auf das erste Quartal 2017 bekannt gegeben.

South Park: The Fractured But Whole will now launch on Xbox One, Playstation 4 and PC, calendar Q1 2017. The development team wants to make sure the game experience meets the high expectations of fans and the additional time will help them achieve this goal.