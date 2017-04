Support für 16:9-Auflösungen und Windows 10 - die neu veröffentlichte Anniversary Edition von Spellforce 2 enthält zwar nur einen kleinen Teil der Spieleserie, aber wurde für moderne PCs angepasst und kostet nur rund 15 Euro.

Von Manuel Fritsch |

11 Jahre hat Spellforce 2 bereits auf dem Buckel. Zum Jubiläum gibt es nur eine Gebursttags-Edition für rund 15 Euro, die für moderne PCs angepasst wurde.

Zum Thema Spellforce 2: Dragon Storm ab 3,98 € bei Amazon.de SpellForce 2: Dragon Storm für 9,99 € bei GamesPlanet.com Zum 11-jährigen Jubiläum des Rollenspiels Spellforce 2 veröffentlicht der Entwickler eine Anniversary Edition auf Steam und DRM-frei auf GOG.com. Diese wurde so überarbeitet, dass sie auf modernen Betriebssystemen läuft und auch Widescreen-Auflösungen unterstützt. Die Jubiläumsedition enthält leider nicht alle Inhalte der Spieleserie, sondern umfasst nur das Hauptspiel Shadow Wars sowie das AddOn Dragon Storm.

Die beiden aktuellsten Erweiterungen Faith in Destiny von 2012 und Demons of the Past (2014) entstanden beim neuen Lizenzinhaber THQ Nordic und sind in dieser Edition nicht enthalten. Dafür kostet die neue Edition nur rund 15 Euro.

Die nun veröffentlichte Version wurde für die Windows-Versionen 7, 8 und 10 optimiert, soll etliche neue Bugfixes und Verbesserungen erhalten haben und bietet unter anderem auch eine deutsche Sprachversion an. Auch der Multiplayer-Modus wurde überarbeitet.

Anniversary Edition Features

Re-implemented multiplayer and NAT traversal for a smooth online experience

Many technical Bugfixes

Additions and Fixes for the Free Game Mode

Widescreen Support

Full compatibility with modern operating systems

Engine- & Design-Updates