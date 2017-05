Wie man sich im Multiplayer-Modus von SpellForce 3 am besten behaupten kann, zeigt YouTuber Writing Bull in einem Video-Crashkurs den Teilnehmern des gerade gestarten Beta-Tests und allen anderen Interessierten.

Von Maurice Weber |

Mit einem großen Beta-Test möchten die Münchner Entwickler von Grimlore Games das Feedback der Fans einholen, um SpellForce 3 den letzten Schliff zu verpassen. Im Mittelpunkt steht insbesondere das Balancing des Spiels wie zum Beispiel ein faires Kräfteverhältnis der verschiedenen Truppentypen.

Publisher THQ Nordic hat den YouTuber und Strategie-Spezialisten Daniel Blum aka Writing Bull gebeten, in einem Crashkurs-Video die Teilnehmer der Beta vorzubereiten. Das Video-Tutorial zeigt insbesondere, wie das Wirtschaftssystem funktioniert.

Jetzt die Beta spielen: Keyverlosung für SpellForce 3

Kluges Wirtschaften als Schlüssel zum Erfolg

SpellForce 3 ist eine Mischung von Echtzeitstrategie- und Rollenspiel: Auf einer Weltkarte kolonisiert der Spieler Sektoren, errichtet dort Gebäude und Produktionsketten und rekrutiert Armeen. Die effektive Versorgung mit Rohstoffen wie Nahrung, Holz, Steinen, Erz und Aria - einer magisch aufgeladenen Flüssigkeit, die an manchen Stellen aus der Erde sickert - ist die Basis für den Spielerfolg.

In den Verwaltungsgebäuden, Kasernen und Akademien rekrutiert der Spieler Soldaten und schickt sie in die Gefechte. Die Truppen werden von Helden mit Spezialfähigkeiten angeführt, die Erfahrung und Inventar sammeln, Quests erfüllen und ihre Kräfte allmählich steigern.

Keys für den Betatest verfügbar

Die Multiplayer-Beta soll bis in den Juli laufen. Jede Woche kommen neue Inhalte hinzu, wenn weitere Völker und immer größere Karten freigeschaltet werden. In unserem Stream am 19 Mai ist GameStar-Redakteur Maurice Weber gegen die Entwickler und dann gegen Fans angetreten.

Interessierte SpellForce-Fans können einen Beta-Key mit etwas Glück zum Beispiel über dieGameStar oder das Communityforum von Writing Bull erhalten.